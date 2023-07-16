استمرار التعازي بالراحل الشيخ عفيف النابلسي

غص مجمع السيدة الزهراء(ع) في مدينة صيدا لليوم الثالث على التوالي بالوفود المعزية بالشيخ عفيف النابلسي، وكان في استقبالهم الى جانب عائلته، رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين ورئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد والسيد عيسى الطبطبائي.

وأبرز المعزين على التوالي: نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، الوزير السابق صالح الغريب، رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الامير طلال ارسلان ناقلا تعازي الشيخ نصرالدين الغريب، الوزيران السابقان زياد بارود وطارق الخطيب، النواب فريد الخازن وقبلان قبلان وامين شري وابراهيم الموسوي، الشيخ حسن عز الدين، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، السيد علي فضل الله والسيد جعفر فضل الله، مسؤول العلاقات الخارجية في حركة “حماس” اسامة حمدان، رئيس مجلس ادارة جريدة “الديار” شارل ايوب، مدير الاعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني جاد حيدر، ولفيف من العلماء ومشايخ درزية وشخصيات سياسية وعسكرية وامنية وقضائية واعلامية وحزبية لبنانية وفلسطينية وبلدية واختيارية وحشد من ابناء المنطقة.

وكانت قد أمت المجمع بعد ظهر السبت وفود وشخصيات أبرزها على التوالي: وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، النائب عبد الرحمن البزري، اللواء عباس ابراهيم، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان، القاضي الشيخ حسن عبدالله، الوزير السابق محمد جواد خليفة، النائب السابق ناصر قنديل، النائب السابق عبدالله قصير، مسؤول التعبئة التربوية المركزية في “حزب الله” يوسف مرعي، رئيس مجلس ادارة محطة lbc بيار ضاهر، النائب السابق حسن يعقوب، نائب رئيس “التيار الوطني الحر” لشؤون الشباب منصور فاضل.

وتستمر العائلة بتقبل التعازي في المجمع عند الرابعة من بعد ظهر الاحد وحتى السابعة والنصف مساء، على أن تختتم المراسم بمجلس عزاء، وسيحدد موعد لاحتفال التأبين في وقت لاحق يتحدث فيه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام