الرئيس الاسد استقبل رئيس الوزراء العراقي وجرى البحث بالعلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي وصل اليوم الأحد إلى دمشق في زيارة رسمية.

وبمراسم استقبال رسمية في قصر الشعب، استقبل الرئيس الأسد رئيس الوزراء العراقي الذي وصل إلى سوريا في زيارة رسمية على رأس وفد يضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير التجارة أثير سلمان وزير التجارة ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس رحيمة.

وأجرى الرئيس الأسد مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي تتناول العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكانت وكالة الأنباء السورية “سانا” افادت أن السوداني وصل في وقت ساق الاحد في زيارة رسمية إلى سوريا.

وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد زار العراق مطلع يونيو/حزيران الفائت حيث التقى نظيره العراقي فؤاد حسين ورئيس الوزراء والرئيس العراقيين.

وأكدت حينها الخارجية العراقية في بيان “دعم بغداد لمسار تحقيق السلم الأهلي في سوريا وكل المفاوضات المتعلقة بشأنه”، مشيرة إلى “العراق وسوريا يسعيان إلى تعزيز الجهود الثنائية لضبط الحدود المشتركة ومنع تسلل الإرهابيين وتبادل المعلومات الاستخباراتية لضمان أمن واستقرار الحدود”.

المصدر: سانا