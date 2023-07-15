مصادر للمنار تنفي نية نواب حاكم المصرف المركزي الاستقالة يوم الاثنين

نواب حاكم مصرف لبنان: ضرورة تعيين حاكم بأقرب وقت والا سنتخذ الاجراء الذي نراه مناسبا

أكد نواب حاكم مصرف لبنان: وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان، في بيان مشترك لهم الخميس “واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم لمصرف لبنان عملا بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، والا سنضطر الى إتخاذ الاجراء الذي نراه مناسبا للمصلحة العامة”. وقال البيان “في ظل ...