معلومات المنار: وزير الخارجية عبدالله بو حبيب يعتذر عن ترؤس الوفد الذي شكلته الحكومة لزيارة دمشق وبحث ملف النازحين  – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2023 - 15:10

معلومات المنار: وزير الخارجية عبدالله بو حبيب يعتذر عن ترؤس الوفد الذي شكلته الحكومة لزيارة دمشق وبحث ملف النازحين 

منذ 57 mins 15 July، 2023
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