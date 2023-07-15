اجتماع تنسيقي لقيادتي حزب الله وحركة أمل في منطقة جبل عامل الثانية

عقدت قيادتا حزب الله وحركة امل في منطقة جبل عامل الثانية إجتماعاً تنسيقياً في مركز حزب الله في مدينة النبطية بحضور مسؤول المنطقة الحاج علي ضعون ومسؤول الاقليم نضال حطيط تداولتا خلاله بآخر التطورات على الساحتين الجنوبية والمحلية, وتقدمتا من أهلنا الحسينيين بالعزاء على أبواب شهر محرم ذكرى إستشهاد الإمام الحسين (ع), وبالتهنئة بمناسبة الإنتصار الإلهي الكبير في تموز 2006.

وأصدرت القيادتان إثر ذلك البيان التالي:

بدايةً وبعد أيام يهلّ علينا شهر محرم, شهر استشهاد الإمام الحسين (ع) وأهل بيته وأصحابه وهنا نجدد البيعة والولاء والنصرة لسيد الشهداء (ع) ونهجه ونعاهده اننا سنبقى دائما وكما علّمنا في مواقع المواجهة والتصدي لكل الظالمين والنصرة للمظلومين.

وندعو اهلنا وكما عودونا لإحياء هذه الذكرى العظيمة بإقامة مجالس العزاء في كافة القرى والبلدات ونشر الرايات وتعميم السواد تعبيرا عن حبهم وولائهم لسيد الشهداء واستجابةً لندائه الخالد “ألا من ناصر ينصرنا”, لبيك يا أبا عبد الله.

ونحن نعيش ذكرى الإنتصار الكبير في عام ٢٠٠٦ نتوجه بالتهنئة والتبريك لأشرف الناس وكرام خلق الله الذين دعموا ونصروا وصبروا وللمقاومين الأبطال صناع النصر الذين أذلو العدو الصهيوني ودحروه مؤكدين أن المقاومة ستبقى خيارنا الوحيد لتحرير الأرض وحماية العرض والكرامة والسيادة الى جانب الجيش والشعب ومحذرين من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على نقاط على الحدود مع فلسطين المحتلة والتي كانت آخرها ضم الجزء اللبناني من بلدة الغجر.

ونؤكد من جديد على ضرورة العمل للخروج من الأزمة السياسية التي تكبل البلد، ذلك عبر انتخاب رئيس للجمهورية بالحوار الذي لطالما دعونا اليه منذ بداية الأزمة باعتباره حلّاً منطقيا للخروج من النفق الذي إذا استمر سيؤدي الى مزيد من الأزمات والمشاكل والإنهيارات في كافة مؤسسات الدولة ومرافقها.

ونشيد هنا بكل تلاق وحوار بين القوى المحلية حتى لو كان ثنائيا لأنه بارقة أمل في جدار الأزمة.

وختاماً نحيي الشعب الفلسطيني المقاوم الذي يتصدى بكل شجاعة وقوة لكل اعتاداءات الصهاينة وغطرستهم وجرائمهم ونخصّ بالتحية المقاومين الأبطال في جنين وفي كل مواقع المقاومة، وندعو كل أحرار العالم للوقوف معهم ودعمهم بكل وسائل الدعم والمساندة.

المصدر: موقع المنار