مناورة بحرية قبالة السواحل اللبنانية

من المتوقع أن تشهد المنطقة قبالة السواحل اللبنانية مناورة بحرية يشارك فيها قوة بحرية تابعة للجيش اللبناني إلى جانب قوة بحرية من الأسطول الأمريكي والأسطولين الفرنسي والبريطاني، إضافة إلى أساطيل مصر والأردن والعراق.

وأعلن الجيش اللبناني أن الهدف من التمرين هو “تحسين التعاون مع القوات البحرية للدول الأخرى، وممارسة عمليات الإنزال، والسيطرة والمراقبة في البحر، والغوص التشغيلي، والتخلص من الألغام البحرية، والإشراف على السفن التجارية ، وعمليات الإنقاذ والإنقاذ”.

وذكر المتحدث باسم القيادة البحرية للقيادة المركزية الأمريكية، القائد تيم هوكينز، أن “التدريبات البحرية ستستمر 9 أيام، وسيشارك فيها ممثلون عن البحرية المصرية والأردن وفرنسا والعراق والبحرية الملكية البريطانية”.

ويساهم الأردن في المناورة بوحدة متخصصة في الاستيلاء على السفن في البحر، وأرسل العراق وحدة للتخلص من الألغام البحرية، وأرسلت مصر فريق غطس عملياتي والبحرية البريطانية أرسلت وحدة كوماندوز بحرية.

المصدر: روسيا اليوم