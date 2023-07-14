لبنان | الحرارة الى ارتفاع.. وتفعيل الانذار المبكر بحصول حرائق – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2023 - 13:06

لبنان | الحرارة الى ارتفاع.. وتفعيل الانذار المبكر بحصول حرائق

منذ 28 mins 14 July، 2023
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لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ارتفاعاً اضافياً في درجات الحرارة ووحدة ادارة الكوارث التابعة لمجلس الوزراء تفعل الانذار المبكر بحصول حرائق.

أما طقس غد السبت فيكون صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي طفيف في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية (حيث تلامس الـ40 درجة)، بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الساحلية، ولكنها تبقى فوق معدلاتها الموسمية يرافقها رياح ناشطة ونسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الساحلية مما يزيد الشعور بالحر.

وتوقعت مصلحة الارصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة على الساحل من 26 الى 32 درجة، فوق الجبال من 22 الى 32 درجة، في الداخل من 18 الى 40 درجة.

المصدر: موقع المنار

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