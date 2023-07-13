من الحوار الى الاجتماع الخماسي.. مهمة لودريان صعبة شكلا ومضمونا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2023 - 21:20
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من الحوار الى الاجتماع الخماسي.. مهمة لودريان صعبة شكلا ومضمونا
منذ 1 ساعة
13 July، 2023
تقارير مصورة
-
لبنان
من الحوار الى الاجتماع الخماسي، مُهمّةُ لودريان صعبةٌ شكلًا ومضمونا.
المصدر:
قناة المنار
لودريان
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