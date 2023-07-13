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July 13 2023 - 21:20

من الحوار الى الاجتماع الخماسي.. مهمة لودريان صعبة شكلا ومضمونا

منذ 1 ساعة 13 July، 2023
لودريان-
تقارير مصورة - لبنان

من الحوار الى الاجتماع الخماسي، مُهمّةُ لودريان صعبةٌ شكلًا ومضمونا.

المصدر: قناة المنار

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