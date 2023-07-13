السيد نصرالله : الرئيس اميل لحود كان يخوض معارك في مجلس الوزراء لحماية المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2023 - 01:04

السيد نصرالله : الرئيس اميل لحود كان يخوض معارك في مجلس الوزراء لحماية المقاومة

منذ 3 ساعة 12 July، 2023
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