السيد نصرالله : الرئيس اميل لحود كان يخوض معارك في مجلس الوزراء لحماية المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2023 - 01:04
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: التعرض للخيمة أمر لن نسكت عنه والإسرائيلي يعلم هذا الأمر
السيد نصرالله: العدو الإسرائيلي ضم القسم الشمالي من بلدة الغجر سابقاً والخيم أضاءت من جديد على كامل الوضع على الحدود
السيد نصرالله: نحن وضعنا خيمتنا في أرض لبنانية محتلة في مزارع شبعا والإسرائيلي لم يجرؤ على القيام بخطوة ميدانية تجاهها
السيد نصرالله: لا يوجد شيئ اسمه ترسيم حدود برية مع العدو والحدود واضحة منذ ما قبل قيام الكيان الصهيوني وإحتلال فلسطين
السيد نصرالله: ما يجري الآن ليس ترسيم حدود وكثير من القوى التي تسمي نفسها سيادية تصمت على التعدي الإسرائيلي في الغجر
السيد نصرالله: يجب أن يكون موقف لبنان حاسماً ويجب العمل على تحرير الغجر والجهد يجب أن يكون متكاملاً بين الجيش والمقاومة
السيد نصرالله: نستطيع أن تستعيد أرضنا المحتلة بالغجر وهذا الأمر يجب أن يتحقق وهذه الأرض لن تترك للإسرائيلي
السيد نصرالله: الشخص الذي أقدم على حرق المصحف على علاقة بالموساد والعقل الصهيوني يريد فتنة بين المسلمين والمسيحيين
الأمين العام لحزب الله: تنديد الكنائس ورجال الدين المسيحيين كان أمراً مهماً جداً ويساعد على قطع طريق الفتنة
السيد نصرالله: الدول الغربية لا يعنيها المقدسات ولا الرموز والتهديد بقطع العلاقات مع السويد هو الذي يجعل هؤلاء يتراجعون
السيد نصرالله: مشروع الشرق الأوسط الكبير سقط في لبنان عام 2006 واستكمل بالمقاومة الفلسطينية في غزة وبالمقاومة العراقية
السيد نصرالله: فشل عدوان تموز منع الولايات المتحدة من تحقيق الأهداف السياسية المرسومة للبنان والمنطقة
السيد نصرالله: انتصار عدوان تموز أسس لميزان ردع قوي ما يزال يعمل منذ 17 عاماً بمقابل تآكل قوة الردع لدى العدو
السيد نصرالله: انتصار الـ 2000 أنهى "اسرائيل الكبرى" وانتصار 2006 أنهى "اسرائيل العظمى" وعزز ميزان الردع الحامي للبنان
السيد نصرالله: لا نسعى إلى تعديل الطائف وإلغاء المناصفة وهذا الكلام كذب وتضليل وهدفه توتير الأجواء
السيد نصرالله: لم نطالب بتشريع قانوني لسلاح المقاومة وهذا ليس من مصلحة لبنان ولم نطلب ضمانات دستورية ومكتوبة
السيد نصرالله: الضمانة الحقيقة التي نطلبها هي نفس شخص الرئيس وموضوعنا انتخاب رئيس للجمهورية
السيد نصرالله: لم نجر صفقة مع الرئيس ميشال عون لإنتخابه رئيساً للجمهورية ولم نطلب أي شيء بسبب أن لدينا ثقة بشخصه
السيد نصرالله: نحن نؤمن بأن الوزير فرنجية شخص صادق وشجاع ووفي ولا يغدر ولديه مواصفات تؤهله ليكون رئيساً للجمهورية
السيد نصرالله: الفيدرالية والتقسيم ليست حلا في لبنان ومصير البلد وشرط وجوده وبقائه هي الدولة والحوار بين اللبنانيين
الإمام السيد علي الخامنئي: هناك صراع عالمي بين النظام الإسلامي وجبهة أخرى تسمي نفسها الديمقراطية الليبرالية
الإمام الخامنئي: الجبهة الغربية هي في الحقيقة ضد الحرية والتفكير الحر وأي نوع من الديمقراطية التي لا تتبع الاستكبار
القناة 12 العبرية عن مصدر أمني صهيوني: الوضع اعتيادي على الحدود اللبنانية ولا يوجد تصعيد هناك
جيش الاحتلال يقول إنه أبعد عدداً من الشبان حاولوا الاقتراب من السياج الحدودي من الجهة اللبنانية بوسائل غير قاتلة
البرلمان الأوروبي يصوت بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إبقاء النازحين السوريين في لبنان ونائب فرنسي يقول إن القرار كارثي
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يدعو إلى الحوار لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بعيداً عن الرهان على الخارج
الشيخ نعيم قاسم: المقاومة باتت الحصن الحصين الذي يحمي الحقوق والحدود والثروات الوطنية
العلاقات الاعلامية في حزب الله تستنكر قيام سلطات اليونان بتوقيف المناضلة اللبنانية سهى بشارة ومنعها من متابعة سفرها
السيد نصرالله : الرئيس اميل لحود كان يخوض معارك في مجلس الوزراء لحماية المقاومة
منذ 3 ساعة
12 July، 2023
عاجل
السيد نصرالله
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السيد نصرالله : مصلحة لبنان على مدى الأربعين عاماً ان تبقى المقاومة لديها هامشًا معينًا
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