بالفيديو | ايهود اولمرت مهاجما نتنياهو: سنحارب حكومة الاوغاد

أعلن قادة الاحتجاج في الكيان الصهيوني أن شرطة العدو اعتقلت 120 متظاهرا بعدما اعتدت عليهم خلال الاحتجاجات التي عمت الكيان يوم أمس الثلاثاء.

وبحسب المتظاهرين، لا يزال 31 متظاهراً محتجزين في عدة مراكز للشرطة في جميع أنحاء الكيان، بما في ذلك 16 في قسم شرطة “سلمى” و9 في مركز “زخرون يعقوب”، بالإضافة إلى ذلك، أفرج عن 12 محتجاً بشرط الإقامة الجبرية.

وشارك رئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت في التظاهرات، حيث صرح في مقابلة معه ان ما يحصل هو استعراض للقوة مهاجما حكومة نتنياهو، وواصفا اياها بحكومة البلطجية والمحتلين.

وكانت قد اندلعت اشتباكات بين شرطة العدو والمحتجين، بعدما أحرق المحتجون إطارات مطاطية وأغلقوا مفترقات الطرق في حيفا والقدس تل أبيب ومطار بن غريون وطبريا وبئر السبع إضافة لأكثر من 120 مركزاً للاحتجاج في كيان العدو، وفقاً لبيان لشرطة العدو.

المصدر: اعلام العدو