تقرير مصوّر| قضية تعنيف الاطفال تتفاعل رسمياً وشعبياً – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2023 - 00:52

تقرير مصوّر| قضية تعنيف الاطفال تتفاعل رسمياً وشعبياً

منذ 4 ساعة 11 July، 2023
قضية تعنيف الاطفال
تقارير مصورة - لبنان

قضيةِ تعنيفِ الاطفال في احدى حضاناتِ لبنان، والتي تحولت الى قضيةِ رأيٍ عام.

 

المصدر: قناة المنار

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