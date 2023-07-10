الرئيس بري: عشنا ومتنا حتى أنجزنا اتفاق الطائف وأقول لمن يريد تغيير الطائف فليقعد عاقل أحسن له – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2023 - 16:48
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رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يقول إنه ليس بوارد طلب التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة
ميقاتي: وزير المال يوسف خليل سيطلب من نواب حاكم مصرف لبنان الاستمرار في تسيير المرفق العام إذا نفذوا تهديدهم بالاستقالة
وزير الطاقة وليد فياض: قطر للطاقة وتوتال تبدآن التنقيب عن الغاز في النصف الأول من الشهر المقبل
وزير السياحة وليد نصار: من المتوقع وصول عدد الزائرين الى المليونين يدخلون معهم كتلة نقدية تتجاوز الـ10 مليارات دولار
استشهاد الشاب بلال ابراهيم قدح برصاص قوات الاحتلال قرب قرية دير نظام غرب في رام الله
سلطات الاحتلال تجبر المقدسي محمد الجولاني على هدم محلين تجاريين لعائلته في بلدة بيت حنينا
قوات الاحتلال تفتش الأهالي وتضيق عليهم في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة
الرئيس الأميركي جو بايدن يهاجم بعض وزراء حكومة بنيامين نتنياهو ويصفهم بالأكثر تطرفا
وزارة الدفاع الروسية تعلن صد سلسلة هجمات للقوات الأوكرانية على عدة محاور خلال الساعات الـ 24 الأخيرة في دونيتسك
الكرملين: الرئيس الروسي التقى قادة فاغنر بعد 5 ايام من التمرد وعرض عليهم خيارات للعمل والتوظيف في المجال العسكري
كوريا الشمالية تهدد بإسقاط أي طائرة تجسس أميركية تنتهك مجالها الجوي
القوات المسلحة الإيرانية: إزاحة الستار عن المنظومة المحلية للمعلومات وعرض الخريطة الإلكترونية البحرية (اكديس)
اوزبكستان: إعادة انتخاب الرئيس شوكت مريزيوييف لولاية ثالثة جديدة وفق نتائج أولية
رؤساء دول غرب إفريقيا يختارون الرئيس النيجيري الجديد بولا تينوبو رئيسا للمجموعة الاقتصادية لتكتلهم الإقليمي
الرئيس بري: عشنا ومتنا حتى أنجزنا اتفاق الطائف وأقول لمن يريد تغيير الطائف فليقعد عاقل أحسن له
منذ 1 ساعة
10 July، 2023
اتفاق الطائف
الرئيس بري
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