رئيس مجلس النواب نبيه بري: الخيمتان على أرض لبنانية وعلى المجتمع الدولي إلزام اسرائيل تطبيق القرار 1701 والانسحاب من الشطر الشمالي للغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا ونقطة b1 – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2023 - 16:48

رئيس مجلس النواب نبيه بري: الخيمتان على أرض لبنانية وعلى المجتمع الدولي إلزام اسرائيل تطبيق القرار 1701 والانسحاب من الشطر الشمالي للغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا ونقطة b1

منذ 1 ساعة 10 July، 2023
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