حميه يبحث مع زواره في وضع المرافئ وسبل تطويرها وفي استكمال الإنشاءات في مرفأ صيدا

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه إجتماعا مع النائبة السابقة بهية الحريري ورئيس بلدية صيدا محمد السعودي ورئيس نقابة الوكلاء البحريين مروان اليمن، في حضور مدير مرفأ صيدا عماد الحاج شحادة.

ووضع حميه المجتمعين بآخر المستجدات المتعلقة بالمرافئ اللبنانية عموما وسبل تطويرها والمخططات التوجيهية التي تقوم بها الوزارة لتأمين المزيد من التكامل بين المرافئ وتفعيل الانتاجية، وصولا الى تفعيل المخطط التوجيهي واستكمال الإنشاءات في مرفأ صيدا، لا سيما المنطقة الحرة اللوجستية بكل انواعها وتعزيز دور القطاع الخاص.

وتناول البحث الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة حول آليات العمل المتخذة في اطار تعزيز الخدمات والقدرات البشرية، اضافة الى تفعيل دوره الاقتصادي خدمة لجميع المتعاملين بالنسبة للبضائع الواردة والصادرة، وخصوصا ان مرفأ صيدا يتميز بموقع جغرافي واستراتيجي مهم.

وأكد حميه أن “الوزارة كانت وستبقى حريصة على القيام بالجهود كافة مع باقي الإدارات لواقع قطاع النقل حاضرا ومستقبلا في ظل ممرات لخطوط النقل العالمية الحالية والمخطط لها، والعمل الواجب القيام به على صعيد قطاعات المرافئ والموانئ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام