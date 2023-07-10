دوريات لمراقبي الاقتصاد على المؤسسات التجارية ومراكز بيع المياه في النبطية

قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة ومصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بدورية تفتيشية بمرافقة ومؤازرة عناصر جهاز أمن الدولة المديرية الإقليمية في النبطية وبمتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار، على المؤسسات التجارية ومراكز بيع المياه المكررة في بلدات شوكين وزبدين، وقد تم سحب عينة من مياه الشرب من معمل تكرير مياه في بلدة شوكين من المحل المقفل، وقد أرسلت إلى مختبر معتمد من الوزارة لفحصها والتأكد من خلوها من الجراثيم، بالإضافة إلى جولة الاقتصاد على بسطات سوق الإثنين التجاري لمدينة النبطية ومحال الخضار والفاكهة واللحوم والتأكد من جودة البضاعة وتواريخ الصلاحية والمصدر وسلامة التخزين ونسب الأرباح بعد الإطلاع على فواتير الشراء.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام