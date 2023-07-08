سرايا القديس- كتيبة طولكرم: تمكن مجاهدونا من توجيه ضربات مكثفة بصليات من الرصاص صوب مستوطنة عناب بشكل مباشر وعادوا إلى قواعدهم بسلام – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2023 - 23:10

سرايا القديس- كتيبة طولكرم: تمكن مجاهدونا من توجيه ضربات مكثفة بصليات من الرصاص صوب مستوطنة عناب بشكل مباشر وعادوا إلى قواعدهم بسلام

منذ 53 mins 8 July، 2023
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