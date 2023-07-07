القوات الروسية تشن هجوما مضادا في زابوروجيه.. وواشنطن تسلم كييف قنابل عنقودية

افاد رئيس الحركة الشعبية “نحن مع روسيا” فلاديمير روغوف، لـ”سبوتنيك” ان “الجيش الروسي شن هجوما مضادا قرب قرية بياتيكاتكي في منطقة زابوروجيه”.

وقال روغوف: “تستمر الأعمال العدائية النشطة في اتجاه فاسيليفسكي. فبعد أن صد رفاقنا هجوم العدو على قرية “زيربيانكا”، قاموا بشن هجوم مضاد ودمروا العدو بنيران الهاون والمدفعية، ما أدى إلى طرد المجموعة المتبقية من القوات المسلحة الأوكرانية، والتي تضم نحو 60-70 مسلحا، من ضواحي الجزء الشمالي من قرية بياتيكاتكي”.

واشنطن تسلم نظام كييف قنابل عنقودية… “قاتل عشوائي” أباد أطفال الشرق الأوسط

يضغط نظام كييف، على خلفية الشلل الذي مني به في “هجومه المضاد” المزعوم، من أجل الحصول على القنابل العنقودية من واشنطن، على الرغم من خطورة هذه القنابل على المدنيين التي قد تستمر لسنوات عدة.

وبعد أشهر من المداولات حول هذه القضية، من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قيام وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) بإرسال هذه الذخائر الخطيرة إلى الجانب الأوكراني.

وتعتبر القنابل العنقودية من الأسلحة الخطيرة نتيجة تهديدها آلاف المدنيين، وتصنف من الأسلحة الفتاكة ذات المدى الطويل، حيث يبقى تأثيرها المتفجر لسنوات بعد انتهاء الصراعات، وهو ما لوحظ في منطقة الشرق الأوسط بعد استخدام أمريكا وحلفائها وحلف الناتو لهذه الأسلحة.

وتبقى القنابل الصغيرة التي تنتشر من هذه القنابل فعالة بعد تبعثرها على الأرض، لتحصد أرواح الأطفال والمواطنين لسنوات لاحقة.

المصدر: سبوتنيك