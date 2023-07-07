بالفيديو | بايدن يركل المنصة خلال حدث مهم!

انتشر مقطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يركل المنصة خلال خطاب ألقاه أمس الخميس في ساوث كارولينا.

وتظهر اللقطات بايدن وهو يركل المنصة عدة مرات، ثم يدير ظهره للجمهور محاولا فعل نفس الشيء من زاوية مختلفة.

ثم توجه لهم بالكلام قائلا: “إذا كنتم تتساءلون ما الذي أركله، فأنا أركل المنصة”. وبعد أن حاول الرئيس الأمريكي شرح سلوكه، قال مازحا إنه سيكون أطول إذا خطا فوق المنصة.

وأصبح بايدن، البالغ من العمر 80 عاما، أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ. وكثرت زلاته وتصرفاته الغريبة مؤخرا مما عرضه لانتقادات كبيرة، حيث تعثر أو سقط أكثر من مرة في مناسبات سابقة، كما كان يتصرف بطريقة غريبة خلال أغلب الخطب التي يلقيها على الجمهور.

المصدر: وكالات