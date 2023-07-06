الشيخ الخطيب: لوضع الخطط لتوعية الطلاب والنشء من مخاطر الشذوذ والدعوة للانحلال

اكد نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب على “ضرورة التعاون والتنسيق بين الجمعيات والهيئات الاجتماعية والنسائية والتربوية والثقافية ووضع خطط وبرامج مشتركة لتوعية الطلاب والنشء من مخاطر الشذوذ والدعوة الى الانحلال والتفلت الأخلاقي الذي يؤدي بالمجتمع اللبناني الى الهلاك والدمار”.

وأكد الشيخ الخطيب الخميس أن “دولة المواطنة المرتكزة على المساواة في الحقوق والواجبات تشكّل ضمانة لحفظ المنعة الاجتماعية في مواجهة الفساد السياسي والأخلاقي ودعوات الفتنة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية”، مشددا على “دور المرأة في نشر الوعي وبث القيم الأخلاقية إنطلاقا من الأسرة وصولا الى مختلف القطاعات في المجتمع ليكون وطننا محصنا بأخلاق بنيه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام