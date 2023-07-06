حزب الله : الإحتلال الكامل للقسم اللبناني من بلدة الغجر بقوة السلاح وفرض الامر الواقع فيها وهو ليس مجرد خرق روتيني – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 6 2023 - 10:54
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
06 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
حزب الله: قوات الاحتلال أقدمت على اتخاذ إجراءات خطيرة في القسم الشمالي من بلدة الغجر الحدودية وهو القسم اللبناني
حزب الله: الاجراءات تمثلت بإنشاء سياج وبناء جدار اسمنتي حول كامل البلدة شبيه بما تقوم به على الحدود مع فلسطين المحتلة
حزب الله: هذه الاجراءات فصلت القرية عن محيطها الطبيعي التاريخي داخل الأراضي اللبنانية وفرضت قوات الاحتلال سلطتها عليها
حزب الله: هذه الإجراءات الخطيرة والتطور الكبير هو احتلال كامل للقسم اللبناني من الغجر بقوة السلاح وفرض الأمر الواقع
حزب الله: ندعو الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها لاسيما الحكومة والشعب اللبناني الى التحرك لمنع تثبيت هذا الاحتلال
رئيس مجلس النواب نبيه بري يتوقع عودة الموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان إلى بيروت بين 16 و17 من الشهر الجاري
الرئيس بري لم يستبعد أن تسبق زيارة لودريان جولة له على دول المنطقة المهتمّة بلبنان واستحقاقه كالسعودية وقطر وربما إيران
نائب رئيس المكتب السياسي لحماس للمنار: أهم الإبداعات في مخيم جنين ليس في إيقاع أكبر الخسائر في قوات الاحتلال بل بالصمود
صالح العاروري: المقاومون بالضفة يقاومون بما توفر لديهم من أدوات سواء بالسكين أو المسدسات ووصلوا إلى تجارب إطلاق صواريخ
العاروري: نعمل وندعم ونتعاون مع كل المقاومين بغض النظر عن انتماءاتهم الفصائلية وعنواننا المقاومة ضد الاحتلال
العاروري: أحد أهم وظائفنا كقيادات فلسطينية أن نجمع أكبر قدر ممكن من المقاومين والمتبنين للمقاومة في شعبنا وأمتنا
مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال داخل مخيم الفوار جنوب الخليل وجنود العدو يطلقون الرصاص الحي تجاه المواطنين
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بمشاركة الوزير الصهيوني السابق موشيه فيجلين
عشرات آلاف الصهاينة يواصلون احتجاجاتهم ضد حكومة نتنياهو ويغلقون طريقا سريعا رئيسيا في تل أبيب ويشعلون النيران
قائد شرطة تل أبيب يقول إنه سيستقيل بسبب تدخل بعض الوزراء ومطالبته باستخدام القوة ضد المحتجين المناهضين للحكومة
مسؤول عسكري أميركي: 3 طائرات روسية ضايقت طائرات من دون طيار أميركية خلال مشاركتها في مهمة في الأجواء السورية
المسؤول الأميركي: المقاتلات الروسية أطلقت طلقات مضيئة أمام المسيّرات الأميركية التي أجبرت على اللجوء إلى المراوغة
حزب الله : الإحتلال الكامل للقسم اللبناني من بلدة الغجر بقوة السلاح وفرض الامر الواقع فيها وهو ليس مجرد خرق روتيني
منذ 1 ساعة
6 July، 2023
عاجل
بلدة الغجر
حزب الله
التعليقات
ذات صلة
حزب الله : اجراءت العدو الخطيرة في بلدة الغجر هي احتلال كامل وندعو الدولة والشعب للتحرك
حزب الله استقبل وفدا من الجبهة الديمقراطية: انتصار جنين مسمار جديد في نعش الكيان
تقرير مصوّر| اجتماع تنسيقي بين حزب الله وحركة أمل.. تأكيد على الحوار وتحذير من ممارسات العدو
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}