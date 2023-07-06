حزب الله : اجراءت العدو الخطيرة في بلدة الغجر هي احتلال كامل وندعو الدولة والشعب للتحرك

أعلن حزب الله في بيان له ان‎ ‎: “قوات الاحتلال الصهيوني اقدمت في الاونة الاخيرة على اتخاذ اجراءات خطيرة في القسم الشمالي ‏من بلدة الغجر الحدودية وهو القسم اللبناني الذي تعترف به الامم المتحدة باعتباره جزءا من ‏الاراضي اللبنانية لا نقاش فيه ولا نزاع حوله، وتمثلت هذه الاجراءات بانشاء سياج شائك وبناء ‏جدار اسمنتي حول كامل البلدة شبيه بما تقوم به على الحدود بين لبنان و فلسطين المحتلة، مما ‏فصل هذه القرية عن محيطها الطبيعي التاريخي داخل الاراضي اللبنانية، وفرضت قوات الاحتلال ‏سلطتها بشكل كامل على القسمين اللبناني والمحتل من البلدة واخضعتها لادارتها بالتوازي مع فتح ‏القرية امام السواح القادمين من داخل الكيان الصهيون‎ ‎‏”.

واضاف البيان”ان هذه الاجراءات الخطيرة والتطور الكبير هو احتلال كامل للقسم اللبناني من بلدة الغجر بقوة ‏السلاح وفرض الامر الواقع فيها وهو ليس مجرد خرق روتيني مما اعتادت عليه قوات الاحتلال ‏بين الفينة والاخرى”.‏

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وختم البيان “ازاء هذا التطور الخطير فإننا ندعو الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها لا سيما الحكومة اللبنانية، ‏وندعو أيضا الشعب اللبناني بكافة قواه السياسية والأهلية الى التحرك لمنع تثبيت هذا الاحتلال ‏والغاء الاجراءات العدوانية التي اقدم عليها والعمل على تحرير هذا الجزء من أرضنا واعادته الى ‏الوطن”.‏

المصدر: العلاقات الإعلامية