محمد الهندي: العدو يتحدث عن إنجازات وهمية ولم يحقق أهدافه في جنين

أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد الهندي أن “إسرائيل” تحاول خلق إنجازات وهمية، مشيرا الى أنها فشلت في تحقيق إنجازاتها واضطرت للانسحاب دون تحقيق أي شيء.

وقال الهندي في مقابلة تلفزيونية أن نتنياهو فشل في اجتثاث المقاومة بجنين والضفة، مؤكدا أن “إسرائيل” تحاول تحقيق نصراً من الأوهام، وتحاول التضخيم لتسويق الوهم على المجتمع الصهيوني.

وهنأ الأمة العربية والإسلامية بهذا الإنجاز الكبير الذي يسجل علامة فارقة في تاريخ الصراع مع كيان الاحتلال الصهيوني.

وقال “يعتقد الاحتلال واهماً أنه سوف يفرق بين المقاومة وحاضنتها الشعبية بالدمار والقتل وهدم المنازل وتفجيرها وتخريب البنية التحتية والطرق”.

ووجه الهندي التحية الى الشعب الصامد المرابط في جنين وفي كل المواقع، كما اشاد بالمجاهدين الأعزاء الصادقين في سرايا القدس – كتيبة جنين في كل الفصائل.

وتابع قائلا “سرايا القدس وكتيبة جنين وفصائل المقاومة بخير والشعب الفلسطيني احتضن مقاومته”.

وبين الهندي ان جيش الاحتلال يتعمد تقليل خسائره وإخفاء عدد الإصابات والقتلى في صفوفه ويحاول تضخيم إنجازاته الواهية، مسيرا الى أن “إسرائيل” تكذب لأنها تعرف أن قادتها سيذهبون إلى حساب داخلي، وسيطفو الآن على السطح تراشق اللوم والاتهامات بين قادة الاحتلال.

ولفت الى أن المواجهة مع الاحتلال في الضفة الغربية ستكون طويلة وشرسة ودموية، داعياً الجميع لمراجعة حساباته على أساس ما جرى في مخيم جنين.

وتابع يقول ” نقاتل اليوم في بيئة إقليمية ودولية لم تكن مواتية لنا كما هي اليوم، جنين اليوم باتت مثالاً في الضفة الغربية ونأمل أن تبدأ مع نموذجها انتفاضة شاملة”

وفي سياق متصل، نفى نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي تدخل أي وساطات خلال معركة “بأس جنين” بل اتصالات وضعنا فيها الأطراف أمام مسؤولياتهم.

وأشاد الهندي بالحاضنة الشعبية التي خرجت للاحتفال بالانتصار بشكل عفوي دون توجيه من أحد للاحتفال بانتصار سرايا القدس والمقاومة

وقال “لا يستهن أحد بهذه الإنجازات، فربما نصل إلى انتفاضة شاملة في كل الضفة المحتلة”، مؤكدا أن صمود المقاومة سينتشر ويتعزز في الضفة بعد معركة “بأس جنين.”

وشدد على أن الاحتلال يعتقد واهماً أنه بجنوده وآلياته وعرباته يمكنه أن يُخضع المجاهدين من أبناء سرايا القدس وفصائل المقاومة.

وقال”لا أمن ولا استقرار في المنطقة قبل أن يأخذ الشعب الفلسطيني حقوقه”

المصدر: فلسطين اليوم