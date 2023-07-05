البطريرك الراعي: لبنان مريض والمسؤولون لا يريدون معالجته

كشف البطريرك الماروني الكاردينال ماربشاره بطرس الراعي في كلمة القاها في خلال اطلاق وثيقة “لقاء الهوية والسيادة” بعنوان “رؤية جديدة للبنان الغد ، دولة مدنية لامركزية حيادية”، انه “طالب بمؤتمر دولي للبنان بعدما هرب السياسيون اللبنانيون من الحوار لأنهم مرتهنون لمصالحهم الخاصة”، وابدى البطريرك “شكوكه باخلاص السياسيين للبلد ، مؤكدا ” ان المسؤولين عندما يهربون من الحوار لانه لدى كل واحد منهم مصلحته الخاصة ولا يريد التضحية بها”، مشيرا الى انه لا “خلاص للبنان اذا ما بقينا على ما نحن عليه”، لافتا الى ان “لبنان مريض ولا يريد المسؤولون معالجة مرضه او معرفة سببه”.

ولفت الراعي الى انه “لا يحق للمسؤولين تدمير دولة وشعب من خلال تدمير النظام والدستور” ، مجددا رفضه ان” يكون العمل السياسي للخراب والهدم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام