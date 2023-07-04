اتحاد الوفاء يطالب اتحاد النقابات العالمي بحملة إدانة واسعة لجريمة حرق نسخة من القرآن الكريم

وجّه عضو المجلس الرئاسي لاتحاد النقابات علي طاهر ياسين كتابًا لأمين عام اتحاد النقابات العالمي بامبيس كيريتسيس أدان فيه جريمة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد.

وتوجه ياسين للمنظمات النقابية في القارات الخمس المنتسبة لاتحاد النقابات العالمي، قائلًا: “حول ما اقترفته اليد الشيطانية الآثمة في السويد من جريمة نكراء بحق القرآن الكريم الكتاب السماوي المقدس لمليار ونصف مليار مسلم في العالم حيث أقدم أحد الشياطين على حرق نسخة من القرآن الكريم بتصريح رسمي من حكومة السويد، إن عضو المجلس الرئاسي لاتحاد النقابات العالمي ممثلًا لاتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وباسم القيم التي يؤمن بها اتحاد النقابات العالمي ومنظماته النقابية العمالية بمختلف اتجاهاتها الفكرية يستنكر ويدين جريمة حرق نسخة من القرآن المقدس أمام أحد مساجد المسلمين وفي أول أيام عيد الأضحى المبارك، وفي أجواء موسم حج المسلمين الى الله عز وجل”.

وتابع ياسين إن “عضو المجلس الرئاسي لاتحاد النقابات العالمي ممثلًا لاتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان يدعو الأمانة العامة للاتحاد وكل المنظمات المنتسبة للقيام بحملة إدانة واسعة لهذه الجريمة وللموقف الرسمي السويدي منها بما يؤكد احترام اتحاد النقابات العالمي للمعتقدات والقيم ووجوب احترام معتقدات الآخرين وعدم السماح بإيجاد مساحات أخرى في العالم للكراهية، وإثارة النعرات الدينية والعرقية بين الشعوب وهو ما دأبت على انتهاجه قوى الشر العالمي المتمثلة بالامبريالية الأميركية خدمة للمصالح الضيقة لناهبي الشعوب ومثيري الفتن لتحقيق المزيد من الهيمنة والثراء على حساب الطبقات والفئات المستضعفة والمهمشة وعلى حساب استقرار أنظمة ومبادئ الحياة الانسانية”.

وأضاف إننا “نؤكد على وحدة المسارات الفكرية الإنسانية للقوى العاملة في القارات الخمس في مواجهة الطغيان الامبريالي الأميركي وما أقدمت عليه حكومة السويد من اعتداء على معتقدات المسلمين بإعطاء التصريح الرسمي للقيام بهذه الجريمة يمثل نموذجًا صارخًا للتحلل القيمي والأخلاقي لدى المتسلطين على مجتمعات الغرب الرأسمالي”.

ولفت ياسين الى أنّ اتحاد النقابات العالمي يدعو للتمسك بقيم المحبة والمؤاخاة بين جميع بني البشر وتعميم روح التعاون لتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي في مناهضة حقيقية لقوى الشر الأميركية وحلفائها المسؤولة عن تدمير كل عناصر الحياة الإيجابية والتلاقي بين الشعوب وتكاملها واستقرارها.

ودعا ياسين حكومات العالم الغربي خصوصًا لوضع حد لانتهاكاتها المتلاحقة لقيم المحبة والعدالة بين الشعوب وإقرار التشريعات الصادقة التي تحول دون المضي بانتهاكات حقوق الإنسان الحقة في المعتقد والدين، موضحًا أنها مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية السريعة التي من شأنها التعبير عن احترامها لقيم ومعتقدات المسلمين ومحاسبة مرتكبي جريمة حرق نسخة من القرآن الكريم على أرض السويد وتقديم الاعتذار لمليار ونصف مليار مسلم في العالم استفزتهم هذه الجريمة المزدوجة؛ حرق نسخة من الكتاب الإلهي المقدس من جهة، ومن جهة أخرى تأمين التغطية القانونية وحماية مرتكبها ووضعها بكل صلافة تحت عنوان حرية الرأي من قبل حكومة السويد الظالمة.

المصدر: بريد الموقع