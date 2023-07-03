مستشفى رامبام الاسرائيلي يعترف بمقتل جنديين وإصابة 3 آخرين خلال الاشتباكات مع المقاومين في جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2023 - 15:50

مستشفى رامبام الاسرائيلي يعترف بمقتل جنديين وإصابة 3 آخرين خلال الاشتباكات مع المقاومين في جنين

منذ 1 ساعة 3 July، 2023
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