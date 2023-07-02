قوى الأمن: توقيف شخص حاول قتل موظفين في إحدى الشركات

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه “بتاريخ 26-05-2023 وفي محلة الدامور، أقدم مجهولان على متن سيارة نوع (كيا سيراتو) لون أسود دون لوحات وزجاجها حاجب للرؤية، على اعتراض طريق موظفين في إحدى الشركات، وشهرا مسدسا حربيا وإطلاقا عيارات نارية باتجاه السيارة التي كانا على متنها، ما أدى إلى إصابة الإطار الأمامي، وفرا بعدها إلى جهة مجهولة”.

وبتاريخ 10-06-2023، أقدم مجهولون في محلة الروشة على تنفيذ عملية إطلاق نار ومحاولة قتل، استهدفت أحد الشركاء في الشركة المذكورة سابقا.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات عمليتي إطلاق النار وتحديد هوية المتورطين بها وتوقيفهم. وبنتيجة الجهود الحثيثة والاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة من تحديد هوية المتورطين في العمليتين ومن بينهم المدعو: ف. ف. (من مواليد العام 1997، لبناني).

وعليه أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه. بعد عملية مراقبة دقيقة، رصدت إحدى دوريات الشعبة الأخير على متن سيارة نوع هيونداي مستأجرة في محلة جدرا، حيث تم توقيفه وضبط السيارة. بتفتيشه والسيارة، تم ضبط سلاح كلاشينكوف ومسدسين حربيين. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه برفقة شخص آخر على اعتراض الطريق وإطلاق النار باتجاه موظفي الشركة في محلة الدامور، إضافة إلى تنفيذ عملية إطلاق النار في محلة الروشة، وذلك بتحريض وطلب من أحد الشركاء من الشركة ذاتها بسبب خلافات بينهم.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام