وزير الخارجية الإيراني عبر تويتر: علقنا توجه السفير الإيراني إلى السويد بسبب إصدار حكومتها ترخيصاً بإهانة القرآن الكريم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2023 - 12:04
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إعلام العدو: التقديرات تشير إلى أن الصاروخ السوري أطلق بشكل متعمد وسقوطه في رهط لم يكن مجرد تسرّب والجيش يحقق في الحادث
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عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال
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تواصل الاحتجاجات العنيفة في العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى على مقتل الشاب نائل المرزوقي برصاص الشرطة قبل أيام
وزارة الداخلية الفرنسية تعلن عن إرسال تعزيزات إلى مرسيليا وليون استجابة لطلب السلطات المحلية للسيطرة على أعمال الشغب
الداخلية الفرنسية: توقيف أكثر من 700 شخص من مثيري الشغب في مختلف المدن ليل السبت - الأحد
الجيش الروسي يدمر مركز تحكم بالمسيرات تابع للقوات الأوكرانية قرب أرتيوموفسك
وزير الخارجية الإيراني عبر تويتر: علقنا توجه السفير الإيراني إلى السويد بسبب إصدار حكومتها ترخيصاً بإهانة القرآن الكريم
منذ 1 ساعة
2 July، 2023
الخارجية الايرانية
السويد
القرآن الكريم
ايران
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