وزير الخارجية الإيراني عبر تويتر: علقنا توجه السفير الإيراني إلى السويد بسبب إصدار حكومتها ترخيصاً بإهانة القرآن الكريم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2023 - 12:04

وزير الخارجية الإيراني عبر تويتر: علقنا توجه السفير الإيراني إلى السويد بسبب إصدار حكومتها ترخيصاً بإهانة القرآن الكريم

منذ 1 ساعة 2 July، 2023
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