بالفيديو والصور | عدوان صهيوني على حمص وصواريخ الجيش السوري تنفجر في أجواء فلسطين

أفاد مصدر عسكري سوري بأن العدو الصهيوني نفذ حوالي الساعة 00:20 من فجر اليوم الأحد عدواناً جوياً من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص. وأوضح المصدر أن وسائط دفاعنا الجوي قد تصدت لصواريخ العدوان، واقتصرت الخسائر على الماديات.

وأعلن المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أنه تم رصد اطلاق صاروخ مضاد للطائرات انطلق من داخل الأراضي السورية نحو الكيان الصهيوني، وقال إن الصاروخ انفجر في الجو.

ونشرت مواقع التواصل الإجتماعي مشاهد للحظة انفجار الصاروخ السوري في سماء فلسطين المحتلة، ولبقايا صاروخ دفاع جوي من طراز S200، أطلقه الجيش السوري، وسقط بمحيط قاعدة “بلماخيم” العسكرية في مدينة رهط بفلسطين المحتلة.

بالصور | جزء من صاروخ الدفاع الجوي السوري سقط في مدينة رهط بالأراضي الفلسطينية المحتلة

المصدر: مواقع