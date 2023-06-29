إيران وروسيا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني

وقع قائد الشرطة الإيرانية والقائد العام لقوات الحرس الوطني في الاتحاد الروسي على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني.

وفق وكالة مهر للأنباء، فقد اجرى قائد الشرطة الإيرانية العميد أحمد رضا رادان ، الذي سافر إلى موسكو بدعوة رسمية من الحرس الوطني الروسي ، محادثات مع القائد العام لقوات الحرس الوطني في الاتحاد الروسي، الجنرال فيكتور زولوتوف يوم الأربعاء.

وفي نهاية هذه المفاوضات ، وقع الجانبان مذكرة تفاهم تعاون طويل الأمد لتطوير وتوسيع التعاون الأمني وإنفاذ القانون.

وتشمل الاتفاقية ايضا تبادل الخبرات لمكافحة العوامل التي تخلق انعدام الأمن.