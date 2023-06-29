بوتين: روسيا تكنّ احتراماً شديداً للقرآن وعدم احترامه جريمة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن عدم احترام القرآن يعتبر في روسيا جريمة خلافا لبعض الدول الأخرى.

وقال بوتين: “روسيا تكن احتراما شديدا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية، وعدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا جريمة”، مشيرا الى ان “هذا الأمر ليس شائعا في جميع البلدان”.

وأضاف: “إنه مقدس للمسلمين وللآخرين. نحن نعلم أن بلدانا أخرى تتصرف بشكل مختلف، فهم لا يحترمون المشاعر الدينية للناس ويقولون أيضا أن هذه ليست جريمة”.

يُذكر ان جرائم احراق نسخ من القرآن الكريم تتكرر وآخرها اصدار السلطات السويدية إذنا بإقامة احتجاج تُحرق فيه نسخ من القرآن خارج مسجد في مركز مدينة العاصمة ستوكهولم الأربعاء.