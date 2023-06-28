روسيا: لا علاقة لنا بأنشطة “فاغنر” في إفريقيا

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الدولة الروسية لا علاقة لها بمشاريع أو نشاط مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة في إفريقيا.

ورداً على سؤال صحفي عما إذا كانت روسيا الاتحادية مستعدة لتزويد مجموعة “فاغنر” بالدعم المالي أو غيره في ظل العقوبات الأمريكية، قال بيسكوف “لقد كان للشركة نشاط مستقل هناك (إفريقيا)، والدولة ليس لها علاقة بهذا العمل”.

وأضاف بيسكوف أن “الرئيس الرئيس فلاديمير بوتين تحدث بالأمس عن مبالغ كبيرة جدا تم تخصيصها من خلال وزارة الدفاع، وذكر هذه الأرقام، لكن الشركة كانت تمارس أعمالها الخاصة”.

وفي وقت سابق، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على المواطن الروسي أندريه إيفانوف و4 كيانات قانونية، بعد أن زعمت واشنطن أنها مرتبطة بمؤسس شركة فاغنر، يفغيني بريغوجين.

وأوضحت السلطات الأمريكية ذلك بأن “شركة “فاغنر” العسكرية الخاصة، مولت عملياتها من خلال استغلال الموارد الطبيعية في بلدان مثل جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي”.

المصدر: روسيا اليوم