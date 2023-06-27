هيئة الأمن الفدرالي الروسي تعلن إغلاق القضية الجنائية التي رفعت بخصوص التمرد المسلح لـ”فاغنر” – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 27 2023 - 11:54
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
27 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
حجاج بيت الله الحرام يقفون في صعيد عرفات لإحياء ركن الحج الأعظم للابتهال والتضرع الى الله تعالى في يوم عرفة
بعد غروب شمس اليوم يفيض الحجاج من عرفات الى مزدلفة لجمع الجمرات والوقوف فيه حتى طلوع شمس العاشر من ذي الحجة
نداء الإمام السيد علي الخامنئي إلى حجاج بيت الله الحرام: الوحدة والروحانية هما الركيزتان الأساسيتان لخطاب الحج
الامام الخامنئي: فليحدد رواد السياسة والثقافة في البلدان الاسلامية المكانة الجديرة بالامة الاسلامية من خلال وحدتهم
الامام الخامنئي: الحج قادر على ان يدحض جميع مشاريع الاستكبار والصهيونية الرامية الى السقوط الاخلاقي للبشرية
وزارة المالية اللبنانية: سنحول صباح اليوم معاشات المتقاعدين مدنيين وعسكريين الى مصرف لبنان
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم مخيم بلاطة ومدينة نابلس وتنفذت حملة دهم وتفتيش واعتقالات
مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال حيث اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة في مخيم بلاطة ونابلس
الرئيس السوري بشار الاسد يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية مارتن غريفيث ويبحث معه ملف النازحين
الرئيس السوري بشار الأسد: لضرورة عدم تسييس ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم
هيئة الأمن الفدرالي الروسي تعلن إغلاق القضية الجنائية التي رفعت بخصوص التمرد المسلح لـ”فاغنر”
منذ 24 mins
27 June، 2023
تمرد فاغنر
روسيا
هيئة الأمن الفدرالي الروسي
التعليقات
ذات صلة
الدفاع الروسية: مجموعة “فاغنر” تستعد لتسليم عتادها الثقيل إلى وحدات الجيش الروسي
بالفيديو | الجيش الروسي يحول 6 مدرعات “برادلي” إلى “كومة خردة” في زابوروجيه
بوتين يشكر مقاتلي وقيادات “فاغنر” على قرار حقن الدماء
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}