الشيخ البغدادي: متى سيقتنع الفريق الرافض للحوار الجدي أن الرهان على الخارج لا يجدي نفعا؟

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي، خلال لقاء سياسي اقيم في الضاحية “أن لبنان يمر بمخاض يصعب معه التكهن بالأوضاع الحرجة التي يعاني منها الشعب اللبناني بجميع طوائفه، فلا مبالاة من بعض المسؤولين الذين يطربون على أنين مجتمعهم دون أن يرف لهم جفن، وكأن هذا الشعب في حالة عقاب جماعي على الموقف البطولي الذي اتخذه جراء وقوفه في وجه العدوين الإسرائيلي والتكفيري”.

وسأل الشيخ البغدادي: “متى سيقتنع بعض المسؤولين وبعض القوى من عدم إمكانية انتخاب رئيس للجمهورية إن لم يتم الجلوس على طاولة حوار يكون المعيار الوحيد فيها هو مصلحة لبنان، عبر معالجة الأوضاع الاقتصادية إلى ملف النازحين السوريين وحماية البلد من العدوان الإسرائيلي”.

ختم سماحته: “إن المضحك في الموضوع أن يتحدث بعض الأميركيين عن انتصارهم في لبنان ويصدقه بعض اللبنانيين ولا أعرف عن أي انتصار يتحدثون؟ فهل يقصدون تدمير اقتصاد البلد والتدمير الممنهج لمؤسسات الدولة؟ أو عن تجويع الناس ومحاصرتهم ونهب أموال الدولة وسرقة مال الشعب؟ أم عن فشلهم الذريع فيما سمي بثورة تشرين؟ أو هزيمتهم في ترسيم الحدود البحرية، وخيبة أملهم في عدم تمكن إسرائيل من العدوان على لبنان؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام