توزيع ادوية في برالياس

نظمت جمعية قولنا والعمل وبالتعاون والمؤازرة من جمعية “وتعاونوا” يوماً خاصّاً لتأمين وتوزيع الدواء بشكل مجاني على المرضى من العائلات الفقيرة والمتعففة، وذلك في مركزها في برالياس، حيث غصت باحات المركز وقاعاته بالمراجعين والمضطرين للدواء.

رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ الدكتور أحمد القطان قال :” نظمنا هذا اليوم للتوزيع المجاني للأدوية على العائلات الفقيرة والمحتاجة لمناسبة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها كل الشعب اللبناني، حيث لم يعد بمقدور المواطن اللبناني تأمين ثمن الدواء بأسعاره الباهضة”، القطان شكر جمعية وتعاونوا وإدارتها وقال:” نشكر جمعية وتعاونوا على ما يقدمونه بشكل عام، والشكر موصول لقيادة حزب الله وسماحة السيد حسن نصرالله على تقديماتهم لجهة الدواء والطبابة والحصص التموينية التي تستفيد منها مئات العائلات الفقيرة والمتعففة في المنطقة”، وتابع القطان:” إن غياب الدولة هو ما يرتب علينا مسؤوليات أكبر للوقوف إلى جانب أهلنا وناسنا”، مطالباً حكومة تصريف الأعمال ووزير الصحة وكل المسؤولين في لبنان :”للوقوف إلى جانب هذا الشعب الفقير المحروم وأن تسرع كل القيادات السياسية بالإتفاق على رئيس جمهورية للبنان، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، لعلها تخفف من أعباء هذه الأوضاع التي تزداد صعوبة يوماً بعد يوم، لأن الوضع ما عاد يحتمله الفقير والموظف والمحتاج في هذا البلد، لاسيما مع غلاء المعيشة والدواء والإستشفاء، كل هذا يحتاج لأن يتحمل كل واحد من الساسة والقيادات السياسية المسؤولية كي يخفف من هذه الأوضاع الصعبة”.

الأهالي توجهوا بالشكر لجمعية قولنا والعمل ولجمعية وتعاونوا، مثمنين وقفتهم الكبيرة إلى جانب أهلهم وناسهم لاسيما من العائلات الفقيرة في هذه الظروف، ومعتبرين أن ما تقوم به الجمعية يساعد في تجاوز الأزمات المتتالية التي يعيشها المواطن اللبناني، كحل جزئي في الوقت الراهن.

بعدها تم تسليم الأدوية وفق وصفات طبية رسمية، استمرت حتى وقت متأخر من الليل، لكثرة رواد المركز، طلباً للدواء.

المصدر: موقع المنار