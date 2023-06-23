“تيتان” واستكشاف “تيتانيك”.. رحلة انتهت بمأساة

أعلن خفر السواحل الأميركي العثور على حطام الغواصة “تيتان” بالقرب من موقع حطام سفينة “تيتانيك” وقال أنه من المحتمل أن الكارثة وقعت بسبب “انفجار من الداخل”.

وكشف الأميرال جون موغير من خفر السواحل الأميركي عن بعض التفاصيل المتعلقة بمصير الغواصة “تيتان”، التي فقد الاتصال بها الأحد وعلى متنها 5 أشخاص، قائلا: “اكتشفنا أجزاء كبيرة من حطام الغواصة الغارقة”. وقال ان “طاقم الغواصة لقي مصرعه”.

وأضاف: “انفجار من الداخل قد يكون وقع في الغواصة… ومن الصعب استعادة جثامين طاقم الغواصة الغارقة، لكن سنواصل العمل على ذلك”.

وكانت الغواصة اختفت أثناء نقلها 5 ركاب في رحلة إلى حطام السفينة تيتانيك بالمياه العميقة قبالة ساحل كندا.

طاقم الغواصة.. من هو؟

انطلق الطاقم في رحلة استكشافية تبلغ تكلفتها 250 ألف دولار للشخص الواحد، وهم الملياردير البريطاني هيميش هاردينغ (58 عاما) ورجل الأعمال من أصل باكستاني شاه زاده داود (48 عاما) وابنه سليمان (19 عاما)، والاثنان مواطنان بريطانيان، بالإضافة إلى المستكشف الفرنسي بول هنري نارجوليت (77 عاما) والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “أوشن جيت إكسبيديشنز” راش ستوكتن.

“تيتانيك” او”تايتنيك” سفينة ركاب سياحية انكليزية ضخمة يعود تاريخها إلى اكثر من قرن من الزمان وقد غرقت عام 1912 ويشاع ان السبب اصطدامها بالجليد فيما تنوّعت التحليلات عن اسباب اخرى.