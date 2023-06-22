وفد من كتلة “الوفاء للمقاومة” زار مولوي وجرى البحث بشؤون خدماتية وإنمائية

زار وفد من كتلة “الوفاء للمقاومة”، ضم النواب: أمين شري وابراهيم الموسوي وعلي فياض، الخميس وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، حيث تم البحث في الأوضاع العامة وشؤون خدماتية وإنمائية.

كما استقبل مولوي رئيس “نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري” في لبنان طوني الرامي، على رأس وفد وتم البحث في أوضاع القطاع مع بدء موسم الاصطياف.

وثمن الوفد “حرص مولوي على تطبيق الإجراءات للحفاظ على الأمن السياحي”، وشكر “قوى الأمن الداخلي قيادة وضباطا وعناصر التنسيق بينها والمؤسسات من جهة والتعاون القائم بين النقابة والشرطة السياحية من جهة أخرى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام