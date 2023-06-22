لودريان من السرايا: زيارتي الاولى للبنان استطلاعية وللمساعدة في البحث مع مختلف الاطراف كيفية إنجاز الحل المنشود

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان صباح اليوم في السرايا، في حضور سفيرة فرنسا آن غريو ومستشاري رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.

وتم في خلال الاجتماع عرض مفصل للوضع في لبنان وللمساعي التي تقوم بها فرنسا لحل الازمة السياسية، حيث شدد رئيس الحكومة على ” أن المدخل الى الحل يكمن في انتخاب رئيس جديد”.

واشار الى” ان الحكومة انجزت المشاريع الاصلاحية المطلوبة ووقعت الاتفاق الاولي مع صندوب النقد الدولي، وان اقرار هذه المشاريع في مجلس النواب يعطي دفعا للحلول الاقتصادية والاجتماعية المرجوة”.

أما الموفد الفرنسي لودريان فاكد” أن الهدف من زيارته الاولى للبنان استطلاع الوضع سعيا للمساعدة في ايجاد الحلول للازمة التي يمر بها لبنان والبحث مع مختلف الاطراف في كيفية انجاز الحل المنشود”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام