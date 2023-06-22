انخفاض أسعار النفط قبل بيانات أمريكية

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، بعد ارتفاعها أمس، وتنتظر الأسواق صدور بيانات رسمية حول مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.51% إلى 72.18 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.48% إلى 76.75 دولار للبرميل.

وأمس أنهت العقود التعاملات على ارتفاع، حيث صعدت عقود “برنت” بنسبة 1.6% إلى 77.12 دولار للبرميل، في حين ارتفعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.9% إلى 72.53 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تصدر بيانات مخزونات الخام في الولايات المتحدة الرسمية اليوم بعد تقديرات أشارت إلى تراجعها بأكثر من مليون برميل في الأسبوع الماضي.

المصدر: بلومبرغ