الهلال الاحمر الفلسطيني : قوات الاحتلال تطلق قنابل غاز على سيارة الإسعاف بشكل مباشر بشارع تل في نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2023 - 02:56

الهلال الاحمر الفلسطيني : قوات الاحتلال تطلق قنابل غاز على سيارة الإسعاف بشكل مباشر بشارع تل في نابلس

منذ 2 ساعة 22 June، 2023
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