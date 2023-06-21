في عيدهم… آباء ما استكثروا العطاء.. – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2023 - 18:48
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في عيدهم… آباء ما استكثروا العطاء..
منذ 22 mins
21 June، 2023
لبنان
في عيدهم آباء ما استكثروا العطاء واودعوا الوطن ارواحهم وفلذات اكبادهم.
الشهداء
عيد الاب
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