“تلفزيون لبنان” يرفع صوت المطالب – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2023 - 18:48

“تلفزيون لبنان” يرفع صوت المطالب

منذ 30 mins 21 June، 2023
لبنان

نفّذ موظّفو تلفزيون لبنان اعتصاماً أمام  مقر التلفزيون بدعوة من النقابة لتحسين رواتبهم واوضاعهم.

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