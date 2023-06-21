الشيخ قاسم: للحوار بدون اشتراط إلغاء أي اسم او موضوع

حيا نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم “الشعب الفلسطيني المجاهد البطل الذي قدَّم نماذج رائعة في مواجهات جنين وشمال رام الله”.

وقال الشيخ قاسم في حديث له خلال افتتاح فعاليات “مهرجان أفراح الأسرة” لمناسبة أسبوع الأسرة “هذا حق مشروع للشعب الفلسطيني لأنَّ كلَّ صهيوني موجود على الأرض الفلسطينية المغتصبة هو محارب ومقاتل ومعتدٍ ومسلَّح ومن حق الشعب الفلسطيني أن يأخذ حقَّه بنفسه، وأن يعملَ من أجل أن يستردَّ أرضه وكرامته ومعنوياته”، وتابع “نحن معكم إلى النهاية”.

وفي الشأن اللبناني الداخلي، قال الشيخ قاسم إن “جلسة الأربعاء في المجلس النيابي من أجل انتخاب رئيس للجمهورية ثبتت أنّ مرشحًا للمواجهة لا يؤدَّي إلى إنجاز للاستحقاق وانتخاب الرئيس”، وتابع” لا يمكن أن تُفتح كوَّة في الأفق المسدود إلَّا بالحوار من دون اشتراط إلغاء أيِّ اسم على طاولة الحوار ولا اشتراط إلغاء أيِّ نقاش أو أي موضوع على طاولة الحوار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام