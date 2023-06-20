تفاصيل جديدة عن التصدي البطولي في جنين

كشفت قناة كان الصهيونية اليوم ان مروحية عسكرية للاحتلال هبطت بشكل اضطراري بحقل مفتوح أمس ، إثر عطل أصابها في الذيل من رصاص المقاومين في جنين.

كما كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم عن إصابة ضابط كبير في عملية تفجير العبوات الناسفة بآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين . وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن قائد كتيبة الاستطلاع في لواء المظليين الملقب بالرمز “ن” أصيب خلال تفجير العبوات، ووُصفت جراحه بـ”الطفيفة”.

وكانت كتيبة جنين والمقاومة هناك تصدت لقوات الاحتلال المقتحمة ونصبت الكمائن مما أدى لاصابات في جيش العدو ولتضرر 7 آليات عسكرية من نوع نمر استغرق إخراجها من مخيم جنين 8 ساعات ، في حين ارتكب الاحتلال مجزرة في المخيم أدت لاستشهاد 6 مواطنين وإصابة 100 آخرين بينها اصابات خطيرة .

وأجمع خبراء ومختصون في الشأن العسكري والصهيوني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تفاجأ من التطور النوعي الذي وصلت له مجموعات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، خاصة مخيم جنين الذي صدم الاحتلال في كمائن العبوات المتفجرة.

وأكدوا لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن إدخال المقاومة في الضفة الغربية لعنصر العبوات المتفجرة، كشف عن ثغرة استخباراتية، ما يعكس تطور المقاومة في حسها الأمني وطرق جديدة لمقاومة المحتل وقواته الخاصة.

مصادر من داخل مخيم جنين، أكدت لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” وحدة الموقف المقاوم في المخيم، وتجلى ذلك في معركة أمس الاثنين، حيث كان المقاومون يضربون الاحتلال بوحدة وفعالية عالية.

وبعد تفاجؤ العدو من الاسلوب الجديد في التصدي البطولي عم القلق اوساطه من تعميم نموذج جنين على مدن الضفة.

المصدر: المنار + وكالات فلسطينية