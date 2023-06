زيارة بلينكين إلى بكين… جرعة من الايجابية تجنباً للصدام الكبير

الحوار أو المواجهة، التعاون أو الخلاف، هي الخيارات التي وضعتها الصين أمام وزير خارجية الولايات المتحدة انتوني بلينكين، خلال زيارته إلى العاصمة بكين والتي تختتم اليوم. الأجواء الصادرة عن الزيارة (هي الأولى من نوعها لوزير خارجية أميركي منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018)، ليست ايجابية جداً، إذ أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حاسم حول نقاط الخلاف الأساسية: تايوان، العقوبات المفروضة على شركات صينية عملاقة في المجال الرقمي، حقوق الإنسان، التجارة، والمطالب الصينية في ما يتعلق ببحر الصين الجنوبي.

موقف بكين الحاسم من هذه الملفات، عكسه كبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي لوزير الخارجية الأميركية، خلال اجتماع استمر نحو ثلاث ساعات اليوم الاثنين في قصر دياويوتاى للضيافة في بكين.

بلينكين للرئيس الصيني: لا ندعم استقلال تايوان… لا نسعى لتغيير نظامكم

اجتماع الساعات الثلاث تلاه اجتماع بين بلينكين والرئيس الصيني شي جين بينغ في اليوم الثاني والأخير من الزيارة التي قيل إنها تهدف إلى تحسين العلاقات المتوترة بين البلدين.

Chinese President #XiJinping met with visiting U.S. Secretary of State Antony Blinken in Beijing on Monday afternoon. pic.twitter.com/AMHEuKDC4A

— CGTN (@CGTNOfficial) June 19, 2023