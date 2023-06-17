العمل الاجتماعي لحزب الله اطلق حملة واسعة لرفع النفايات في تعمير عين الحلوة والفيلات في صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2023 - 14:34

العمل الاجتماعي لحزب الله اطلق حملة واسعة لرفع النفايات في تعمير عين الحلوة والفيلات في صيدا

منذ 2 ساعة 17 June، 2023
حزب الله
لبنان

أطلقت لجان العمل الإجتماعي في حزب الله حملة واسعة لرفع وإزالة النفايات المتكدسة بشكل كبير من الشوارع والاحياء مساهمة منها برفع الضرر الصحي والبيئي عن الاهالي في تلك المناطق الشعبية، والذين ناشدوا المعنيين من خطر انتشار الأمراض والأوبئة وانبعاث الروائح الكريهة منها.

وعملت الفرق المتطوعة على ازالة النفايات من العديد من الأحياء في مناطق الفيلات وتعمير عين الحلوة الوسطاني، مرورا بمحيط ثانوية الزعتري، وأشرف على الحملة مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو وعضو لجنة العلاقات في قطاع صيدا أحمد الجبيلي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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