رواتب القطاعِ العام نهاية حزيران عبر جلسة تشريعية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2023 - 18:54
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رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد فقدان النصاب في الجولة الثانية
توزيع أصوات جلسة انتخاب الرئيس: سليمان فرنجية 51 - جهاد أزعور 59 - زياد بارود 7 - جوزاف عون 1 - لبنان الجديد 8
الرئيس نبيه بري: كفى رميا بكرة المسؤولية على هذا الطرف او ذاك في إطالة امد الفراغ وانتخاب الرئيس لن يتحقق إلا بالتوافق
الرئيس بري: الحوار ثم الحوار ثم الحوار تحت سقف الدستور يحافظ على الميثاقية والشراكة
الرئيس بري: حوار تتقاطع فيه إرادات الجميع حول رؤية مشتركة لكيفية إنجاز هذا الاستحقاق دون إقصاء أو عزل أو تحدّ أو تخوين
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: كل الشكر للنواب الذين انتخبوني وللرئيس نبيه بري وثقتهم أمانة
فرنجية: نحترم رأي النواب الذين لم ينتخبوني وهذا دافع لحوار بناء مع الجميع نبني عليه للمرحلة المقبلة لإحقاق مصلحة الوطن
النائب حسين الحاج حسن: لبنان يحتاج الى انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن ونحتاج الى تفاهم وطني وحوار حقيقي
الحاج حسن: مرشحنا هو الوزير سليمان فرنجية ومستعدون للحوار مع الجميع على القضايا السياسية والوطنية
النائب حسن فضل الله: متمسكون بالدستور وباتفاق الطائف ويدنا ممدودة للحوار وللتفاهم والرئيس لا يأتي إلا بالتوافق
فضل الله: لا يمكن لأي فريق أن يفرض مرشحه على الفريق الآخر ونحترم رأي جميع النواب
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يستقبل مؤسس حزب الكرامة بمصر ـ الامين العام للمؤتمر القومي العربي حمدين صباحي
الجيش اللبناني: توقيف 1194 شخصاً من جنسيات مختلفة كحصيلة للتدابير الامنية خلال شهر ايار الماضي
اللقاء حضره مسؤول وحدة العلاقات العربية والدولية بحزب الله السيد عمار الموسوي وبحث الأوضاع العربية والتطورات الفلسطينية
مصدر عسكري سوري: العدو الاسرائيلي نفذ فجر الأربعاء عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل
وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري تتصدى للعدوان الصهيوني على عدد من النقاط في العاصمة دمشق وتسقط عددا من الصواريخ
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم بلدة عناتا في شمال شرق القدس المحتلة وتنفذ حملة مداهمات اعتقلت خلالها الشاب أحمد الشيخ
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي يصل الى نيكاراغوا قادماً من فنزويلا ضمن جولة على عدد من دول اميركا الجنوبية
السفير الروسي لدى واشنطن: أمريكا ليست مهتمة بالحلول التفاوضية وتدفع الوضع بأوكرانيا إلى مأساة أكبر عبر تزويدها بالأسلحة
نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد الضحايا بين المدنيين جراء الاشتباكات في السودان إلى 958 قتيلاً و4746 جريحاً
نقابة أطباء السودان: الوضع كارثي بمدينة الجنينة وتعذر علينا حصر الضحايا بسبب خروج المستشفيات عن الخدمة
وزارة الدفاع الأذربيجانية: مواقعنا في اتجاه ناختشيفان تعرضت لإطلاق نار مكثف مرة أخرى من قبل الوحدات الأرمينية
رواتب القطاعِ العام نهاية حزيران عبر جلسة تشريعية
منذ 17 mins
14 June، 2023
لبنان
لا رواتب لموظفي القطاع العام في آخرِ الشهرِ الحالي الا عبرَ جلسةٍ تشريعيةٍ لمجلسِ النواب..
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