رواتب القطاعِ العام نهاية حزيران عبر جلسة تشريعية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2023 - 18:54

رواتب القطاعِ العام نهاية حزيران عبر جلسة تشريعية

منذ 17 mins 14 June، 2023
لبنان

لا رواتب لموظفي القطاع العام في آخرِ الشهرِ الحالي الا عبرَ جلسةٍ تشريعيةٍ لمجلسِ النواب..

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