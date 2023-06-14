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June 14 2023 - 07:18

إيران تحقق الإكتفاء الذاتي في مجال صناعة الأدوات المكتبية

منذ 13 mins 14 June، 2023
Iran Adawat Maktabiya
غير مصنف

صفحة ابداع وحرفية تضاف الى سجل الجمهورية الاسلامية الايرانية في الصناعات بعد تأكيد قائد الثورة الاسلامية على أن حاجات البلاد من اللوازم المكتبية يجب أن تكون محلّية الصنع للحد من استيرادها.
رغم الضغوط القصوى التي تمارسها الولايات المتحدة ضد ايران وبعد تضافر الجهود، نجحت ايران في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالعديد من المجالات مضيفة الآن مجال صناعة كافة الادوات المكتبية من أوراق وأنواع الاقلام وغيرها وبجودة عالية وأسعار مناسبة.
تمكنت الجمهورية الاسلامية من تحقيق التقدم اعتمادا على مواردها الطبيعية وطاقاتها البشرية لتحقيق مستقبل افضل.
تعتبر ايران من البلاد التي تتميز بالصناعات وهاهي صفحة نجاح جديدة تسطرها بالاعتماد على الطاقة الذاتية لازدهار مستمر.

المصدر: قناة العالم

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