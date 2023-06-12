هيرش: غالبية سكان العالم يدعمون العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا

أكد الصحفي الأميركي المرموق سيمور هيرش، أن الغالبية العظمى من الشعوب حول العالم تدعم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والولايات المتحدة فقدت الثقة في نفسها.

وقال هيرش تعليقا على الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية: “نسبة الدول ولا سيما في أفريقيا وآسيا، التي لم تعد مؤيدة لأميركا وأصبحت مؤيدة لروسيا مدهشة للغاية. أكثر من نصف سكان العالم يدعمون روسيا في حربها”.

وأضاف هيرش تعليقا على العقوبات ضد روسيا: “لم تعد الأمور في روسيا جيدة كما كانت من قبل… مع ذلك، فإن فكرة أنها في حالة يأس هي ببساطة فكرة خاطئة”.

وأعرب عن ثقته في أن الولايات المتحدة، على العكس من ذلك، “فقدت الثقة بنفسها في العالم”. وكمثال على ذلك، استشهد هيرش بالتقارب الدبلوماسي بين السعودية وإيران، والذي قال إنه يشير بالفعل إلى تغيير كبير في حد ذاته.

وأوضح هيرش: “هذا في رأيي حدث بسبب أوكرانيا. بالمناسبة، السعودية تبيع ربع نفطها للصين. رد السعوديون على الفور بخفض إنتاج النفط، وردا على ذلك أثرت إيران على الحوثيين، الذين لديهم نفوذ في اليمن. ونتيجة لذلك، أبرمت صفقة لم نتمكن نحن أنفسنا من الحصول عليها، وبالتالي يتم طردنا”.

وحذر الصحفي الأمريكي، من أن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية سيكون له عواقب سلبية على أوكرانيا نفسها والولايات المتحدة ممثلة بإدارة جو بايدن وحلف “الناتو”.

المصدر: وكالات