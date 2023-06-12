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June 12 2023 - 10:14

بايدن مغردا: راسلوني على هذا الرقم.. وأخبروني عن خططكم الصيفية!

منذ 1 ساعة 12 June، 2023
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، تغريدة غريبة على صفحته الرسمية في موقع تويتر، أثارت سخرية متابعيه.

وقال بايدن، البالغ من العمر 80 عاما، في تغريدته “إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، أرسل لي على 404-0880(302). أخبرني بما يدور في ذهنك وعائلتك هذا الصيف”.

وانهالت التعليقات الساخرة على المنشور، خاصة أن الرئيس الأمريكي دأب مؤخرا على القيام بتصرفات تشكك في قواه العقلية مع تقدمه في السن، الأمر الذي جعله عرضة لسهام منتقديه والرافضين لترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2024، وتوليه ولاية جديدة.

المصدر: وكالات

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