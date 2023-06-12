فلسطين المحتلة : قوات الاحتلال تقتحم قرية دير شرف شمال غرب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2023 - 00:26

فلسطين المحتلة : قوات الاحتلال تقتحم قرية دير شرف شمال غرب نابلس

منذ 15 mins 12 June، 2023
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